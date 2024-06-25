Квартиры по реновации получат 95 тысяч горожан на востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Обладателями новых квартир в Восточном административном округе станут 95 тысяч москвичей. Они переедут в новое жилье с современной отделкой в рамках реализации программы реновации. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.

"ВАО является лидером по строительству жилья по программе реновации. С начала ее реализации здесь возвели 44 новостройки площадью почти 740 тысяч квадратных метров. В настоящий момент строится еще 42 дома площадью около 830 тысяч квадратных метров", – уточнил вице-мэр.

Ефимов добавил, что в настоящее время проектируются более одного миллиона "квадратов" в 53 комплексах. На первых этажах новостроек предусмотрена общественно-деловая застройка. Здесь будут располагаться кафе, различные секции, магазины и салоны красоты. В подъезде оборудуют вестибюли, отдельные комнаты для дежурных, лифтовые холлы и кладовые для инвентаря.

Всего в рамках указанной программы квартиры получат жители 1 062 домов старого жилого фонда, отметил глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов. По его словам, в них проживают около 210 тысяч горожан.

В свою очередь, начальник департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что сейчас на востоке города переезжать начали 21,6 тысячи жителей из 150 домов, из которых 19,8 тысячи уже заселились.

Ранее строительство двух жилых корпусов для переселенцев по программе реновации началось на Веерной улице на западе Москвы. В Очаково-Матвеевском новостройки будут рассчитаны на 552 квартиры: 238 – однокомнатные, 160 – двухкомнатные и 154 – трехкомнатные.

