Собянин: город одобрил гранты для столичных компаний более чем на 1 млрд рублей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Порядка 190 столичных компаний получат от города больше миллиарда рублей на оборудование и развитие деятельности, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Обладателями грантов станут разработчики IT-продуктов и промышленного оборудования, нацеленные на импортозамещение и создание высокотехнологичных решений. Компании производят инструменты для металлообработки, охлаждающие и обогревающие системы для банкоматов, вендинговых аппаратов и терминалов самообслуживания, уточнил мэр.

Предприятия также создают платформу для работы с цифровыми документами, роботизированные и автоматизированные комплексы оборудования, которые обеспечивают износостойкость авиационных двигателей.

Среди обладателей грантов также есть компании, которые разрабатывают комплексные решения для автоматизации систем управления городской инфраструктурой. На основе таких инициатив работают электроснабжение взлетно-посадочной полосы в Шереметьево и сеть диспетчерских на автомагистрали М-11 Москва – Санкт-Петербург.

Мэр напомнил, что грант на приобретение оборудования предоставляется московским компаниям с 2022 года. Его максимальная сумма составляет 30 миллионов рублей в год. Подать заявку на участие можно на платформе платформе i.moscow.

Ранее заммэра Наталья Сергунина сообщила, что с начала 2024 года правительство Москвы одобрило столичным компаниям гранты на патентование более 910 изобретений в России. В общей сложности власти предоставили предприятиям субсидии на сумму 67 миллионов рублей.