Троих пострадавших при теракте в Севастополе доставили в НИИ им Склифосовского

Как рассказал директор ГБУЗ НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков, троих пациентов доставили в больницу из Севастополя 24 июня. Все находились в тяжелом состоянии с разным объемом поражения. Он также отметил, что все выполненные ранее операции, были сделаны на высоком уровне.

Всего в Москву доставили 22 человека, в том числе 12 детей, сообщили в Минздраве РФ. Шесть взрослых и двое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести.

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