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25 июня, 07:15

Происшествия

Следственный комитет РФ взял под свой контроль дело о пожаре в подмосковном Фрязине

Следственный комитет РФ взял под свой контроль дело о пожаре в подмосковном Фрязине

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Причиной крупного пожара во Фрязине стал аварийный режим работы электросети

Следственный комитет России взял под свой контроль дело о пожаре в здании бывшего НИИ, расположенного в подмосковном Фрязине. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования обстоятельств гибели людей.

Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в понедельник, 24 июня, в восьмиэтажном административно-складском здании. Внутри находились девять человек, одного из них удалось спасти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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