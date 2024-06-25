Следственный комитет РФ взял под свой контроль дело о пожаре в подмосковном Фрязине

Следственный комитет России взял под свой контроль дело о пожаре в здании бывшего НИИ, расположенного в подмосковном Фрязине. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования обстоятельств гибели людей.

Пожар на площади 5 тысяч квадратных метров произошел в понедельник, 24 июня, в восьмиэтажном административно-складском здании. Внутри находились девять человек, одного из них удалось спасти.

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