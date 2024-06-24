Небензя: теракт в Севастополе будет обсуждаться на следующем заседании СБ ООН по Украине

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Атака Киева на гражданскую инфраструктуру Севастополя с использованием тактических ракет ATACMS будет обсуждаться на следующем заседании Совета Безопасности ООН в июле. Об этом заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Это будет обсуждаться на следующем регулярном брифинге по Украине, который обязательно состоится в июле, как мы делаем это каждый месяц", – приводит его слова ТАСС.

Небензя подчеркнул, что Москва будет без колебаний говорить о том, что делает "киевский режим, спонсируемый Западом".

Кроме того, постпред РФ при ООН назвал полным позором попытки со стороны стран, провозглашающих себя защитниками международного права, украсть российские деньги и передать их Украине.

ВСУ атаковали Севастополь днем 23 июня. Украинские военнослужащие использовали для этого американские ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, уточнили в Минобороны России.

В результате атаки погибли четыре человека, среди которых двое детей. Еще 153 человека, в числе которых были 27 несовершеннолетних, пострадали.

Спецборт МЧС доставил 22 пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь, среди которых 12 детей, в Москву. Их поместят в ведущие медучреждения столицы.

