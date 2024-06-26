Водолазы МЧС нашли неразорвавшийся кассетный боеприпас в акватории у Севастополя

Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС России нашли неразорвавшийся кассетный боеприпас во время обследования акватории в Севастополе после ракетного удара. Об этом ведомство сообщает в телеграм-канале.

"Водолазы Специализированного отряда ГУ МЧС России по городу Севастополю ведут работы в районе пляжей "Учкуевка" и "Любимовка", – указано в сообщении.

В МЧС отметили, что водолазы на данный момент обследовали более 2 гектаров морского дна и проверят еще 4,5 гектара. Невзорвавшийся кассетный боеприпас планируется уничтожить на месте.

Пиротехники ведомства обследовали береговую линию в зоне нанесения удара. Всего к работам привлечены 19 человек и 5 единиц техники, заключили в МЧС.

ВСУ атаковали Севастополь днем 23 июня. Украинские военнослужащие использовали для этого американские ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, уточнили в Минобороны России.

Жертвами трагедии стали четыре человека, еще 153 мирных жителя получили ранения.

По последним данным, 77 пострадавших в результате обстрела со стороны Украины остаются в больницах. При этом 22 пациента были перевезены для лечения в Москву. В числе тех, кому была необходима помощь столичных врачей, есть 12 детей.