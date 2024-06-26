Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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26 июня, 14:15

Происшествия

Губернатор Севастополя сообщил о количестве госпитализированных после удара ВСУ

Губернатор Севастополя сообщил о количестве госпитализированных после удара ВСУ

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В тяжелом состоянии в больницах Москвы остаются 12 пострадавших при атаке на Севастополь. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Всего на лечение в столичные медучреждения привезли 22 пациента, еще 47 пострадавших остаются в больницах Севастополя.

Ракетный удар по городу был совершен 23 июня пятью ракетами ATACMS. Российская ПВО перехватила четыре из них, осколочная боевая часть пятой ракеты подорвалась в воздухе. По данным на 26 июня, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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