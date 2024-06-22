Роспотребнадзор изъял в Москве свыше 60 тонн продукции, вызвавшей ботулизм

Специалисты столичного Роспотребнадзора изъяли свыше 60 тонн продукции, которая может вызывать ботулизм.

Кроме того, сотрудники ведомства опросили более 1 000 человек, благодаря чему выявили 76 пострадавших, из которых пятерым потребовалась госпитализация. Также по четырем адресам удалось забрать для проведения лабораторных исследований остатки салатов с фасолью, в которых находились возбудители ботулизма.

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