Минздрав разрешил исследования препарата для лечения ботулизма

Фото: depositphotos/alexraths

Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А, разработанного НИЦЭМ имени Гамалеи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Мурашко объяснил, что препарат разрабатывается на основе моноклональных антител, способных связывать токсин в крови пациента.

Ранее случаи ботулизма были выявлены в Москве, Подмосковье, Татарстане и Нижнем Новгороде. Также один завозной случай зафиксировали в Санкт-Петербурге.

На данный момент после лечения от заболевания из российских медучреждений выписали 232 человека, среди которых трое детей. На стационарном лечении остаются 148 взрослых пациентов, 44 из них – на ИВЛ.

Заражение произошло в результате употребления салата с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салата "С тунцом, фасолью и яблоком" от "Гастропорта".

По факту массового отравления следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его фигурантами стали гендиректор "Локалкитчен" Антон Лозин, руководитель отдела качества фирмы Елена Машкова и фактический глава компании – поставщика фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Все они находятся под домашним арестом. Еще одного подозреваемого – повара "Савон-К" Карима Норматова заключили под стражу.