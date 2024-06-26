WP: Ассанж освобожден в зале суда

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Cуд Северных Марианских остров приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к уже отбытому сроку и освободил, закрыв дело против него. Об этом сообщает газета Washington Post.

"Я не устанавливаю за вами надзора после освобождения", – заявила судья.

Она добавила, что дело прекращается нынешним заседанием, а Ассанж выйдет из здания суда свободным человеком.

Американские адвокаты в Великобритании после вердикта немедленно отозвали свой запрос об экстрадиции Ассанжа.

В суде основатель Wikileaks признал себя виновным в рамках сделки с США, обеспечивающей ему свободу. Ожидается, что после суда Ассанж направится в Австралию на частном самолете.

Ассанжа задержали в Лондоне 11 апреля 2019 года по запросу США. Ему предъявили обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Кроме того, в Швеции его обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

В апреле 2022 года суд Лондона выдал ордер на экстрадицию Ассанжа. 25 июня 2024 года стало известно, что он освободился из тюрьмы в Великобритании и отправился в Австралию.