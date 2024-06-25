Песков оставил без комментариев сделку Ассанжа с правосудием

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать освобождение под залог из тюрьмы в Великобритании основателя WikiLeaks, журналиста Джулиана Ассанжа.

"Оставляю без комментариев. Мы не знаем, о чем идет речь, что за сделка, была ли она? Если она была, в чем она заключается?" – заявил он.

Поэтому, призвал Песков, стоит дождаться более подробной информации, если она когда-то будет доступна.

В свою очередь, бывший британский дипломат Крейг Мюррей в беседе с RT объяснил, что Ассанж признал вину, чтобы спасти свою жизнь. Он подчеркнул, что всем ясно, что это сделано по принуждению.

"Никто не воспринимает это признание вины всерьез", – подчеркнул он.

При этом сделку в обмен на освобождение Мюррей назвал "дешевым ходом" со стороны Белого дома. По его словам, это нужно для объявления "маленькой и пустой" победы администрации президента Джо Байдена, сделанной в ущерб свободе печати и праве на информацию.

Ассанж с 2012 года жил в лондонском посольстве Эквадора, опасаясь депортации в США, где ему грозило длительное заключение или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепа.

Суд Лондона арестовал его 11 апреля 2019 года, однако спустя 5 лет заключения его освободили. Ожидается, что в рамках сделки с американским правосудием журналист признает часть обвинений, за что его могут осудить на тюремный срок, который он уже отбыл в Британии.

Окончательное заседание может пройти 26 июня на острове Сайпан на Северных Марианских островах, которые управляются США, но не являются их частью.

