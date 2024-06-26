WP: Ассанж признал себя виновным в рамках сделки с США, обеспечивающей ему свободу

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Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж признал себя виновным в рамках сделки с США, обеспечивающей ему свободу. Об этом сообщает газета Washington Post.

Ассанж признал свою вину в ходе слушаний в Федеральном окружном суде США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов) по единственному уголовному обвинению в публикации американских военных секретов. Сделка, заключенная Ассанжем с прокурорами, позволяет ему вернуться в Австралию, избежав заключения в американской тюрьме, так как суд назначит ему тюремный срок, который он уже отбыл в Британии.

Ассанжа задержали в Лондоне 11 апреля 2019 года по запросу США. Ему предъявили обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Кроме того, в Швеции его обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

В апреле 2022 года суд Лондона выдал ордер на экстрадицию Ассанжа. 25 июня 2024 года стало известно, что он освободился из тюрьмы в Великобритании и отправился в Австралию.