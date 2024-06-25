Ассанж освободился из тюрьмы Великобритании и покинул страну на самолете

Фото: ТАСС/Zuma/Andrew Parsons

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж был освобожден из тюрьмы в Великобритании и летит в родную Австралию. Об этом сообщает аккаунт Wikileaks в социальной сети Х.

Согласно документу, опубликованному в электронной базе Федерального окружного суда США на Северных Марианских островах, 26 июня в суде пройдет заседание, на котором Ассанж может признать часть обвинений в рамках сделки с американской прокуратурой.

В Wikileaks подтвердили сделку Ассанжа с минюстом США, которую предстоит "формально финализировать".

Ассанжа задержали в Лондоне 11 апреля 2019 года по запросу Соединенных Штатов. Ему предъявили обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Кроме того, в Швеции его обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

В апреле 2022 года суд Лондона выдал ордер на экстрадицию Ассанжа. В марте 2024 года Минюст Америки начал обсуждать с адвокатами Ассанжа возможность смягчения обвинений в обмен на его признание.