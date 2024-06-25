Супруга Ассанжа заявила, что он будет свободен после подписания судьей договоренности

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Австралийский журналист и основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж будет отпущен на свободу после подписания судьей договоренности между ним и Минюстом США на предстоящем слушании на острове Сайпан. Об этом в эфире радиостанции BBC заявила его супруга Стелла.

Между тем RT со ссылкой на ABC, получивший информацию от властей Сайпана, сообщает, что Ассанж 26 июня лично предстанет перед судом на острове.

"Поскольку ожидается, что Ассанж признает себя виновным по предъявленным ему обвинениям, ему необходимо явиться в суд", – говорится в сообщении.

Ассанжа задержали в Лондоне 11 апреля 2019 года по запросу США. Ему предъявили обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Кроме того, в Швеции его обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

В апреле 2022 года суд Лондона выдал ордер на экстрадицию Ассанжа. 25 июня 2024 года стало известно, что он освободился из тюрьмы в Великобритании и отправился в Австралию.

