Друг погибшего в Краснодаре водителя BMW назвал возможную причину аварии

Фото: телеграм-канал Daily Storm

Водитель упавшего с третьего этажа парковки в Краснодаре BMW, вероятнее всего, не успел сориентироваться после резкого подъема. Таким мнением в беседе с "Газетой.ру" поделился друг погибшего Рафаэля Аракельяна.

Он рассказал журналистам, что погибший был опытным водителем, который не относился к "любителям погонять".

Собеседник издания отметил, что на одном из кадров видео из парковки можно заметить, что в ней есть подъем на въезде. Мужчина, сославшись на свой 15-летний стаж вождения, заявил, что в таких случаях человек, находящийся за рулем, не может видеть дальнейший путь, пока не достигает пика подъема.

"Вот что там произошло. Эта машина скоростная, очень быстрая, она как спорткар. Он, когда подъехал к подъему, остановиться уже не успел и вылетел. А там вправо резкий поворот, и туда заехать бы тоже не успел. Расстояние маленькое там было", – отметил друг погибшего.

По его словам, Рафаэль давно водил машины. До BMW он владел Toyota Land Cruiser 200, которая превышает первую по размерам и высоте. Собеседник СМИ подчеркнул, что у его друга был "багаж за спиной и большой опыт вождения".

"Просто обман зрения там произошел. К тому же там покрытие скользкое. Зимой на шипах я не мог подниматься. Там отшлифованная поверхность, сложно остановиться", – отметил друг погибшего.

Он также добавил, что ему неизвестно, заезжал ли Рафаэль на парковку в ТЦ "Галерея" до дня трагедии. При этом он обратил внимание, что трагедии бы не произошло, если бы погибший хорошо знал этот маршрут.

Друг водителя также напомнил, что в машине еще находились женщина и ребенок. По его словам, комментарии о том, что погибший мог "повыпендриваться" перед девушкой, не соответствуют действительности.

Кроме того, друг погибшего рассказал, что Рафаэль построил для города реабилитационный центр, а также помогал нарко- и алкозависимым жителям.

"Многим помогал и являлся примером для нас всех, и он соответствовал этому примеру", – отметил собеседник издания.

Трагедия произошла 25 июня. В результате произошедшего погибли все, кто находился в автомобиле. Момент падения машины с третьего этажа парковки попал на видео.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве. В СУ СК РФ по Кубани рассказали, что водитель автомобиля набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки, после чего иномарка упала на проезжую часть.

