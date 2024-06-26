ООН обвинила израильских силовиков в нарушении прав палестинцев

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В ООН заявили, что израильские службы безопасности нарушают права палестинцев, проявляют к ним жестокость и бесчеловечность. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на заявление комитета, созданного Генассамблеей для расследования действий Израиля.

"Сотрудники службы безопасности публично и бесстыдно публикуют в социальных сетях фотографии, которые нарушают частную и интимную сферу жизни палестинских женщин, с целью высмеять, пристыдить и унизить их", – сказано в сообщении.

Также в документе говорится, что силовики совершают насильственные действия в отношении женщин, мужчин и детей или угрожают им изнасилованием.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Израиль систематически разрушает объекты здравоохранения в Газе.

Ранее Армия обороны Израиля объявила, что устанавливает ежедневную паузу в боевых действиях в южной части Газы. Она действует от КПП "Керем-Шалом" до шоссе Салах ад-Дин и далее на север.

Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о скором завершении фазы активных боев в Рафахе. Однако, по его словам, даже в случае снижения интенсивности боев Израиль будет добиваться полного уничтожения палестинского движения ХАМАС.

