Нетаньяху заявил о скором завершении фазы активных боев в Рафахе

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Фаза активных боев израильских военных с радикальным палестинским движением ХАМАС в Рафахе в секторе Газа скоро завершится. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Вместе с тем он добавил, что ЦАХАЛ продолжит операции и удары на территории города. По словам премьера, даже в случае снижения интенсивности боев Израиль будет добиваться полного уничтожения ХАМАС.

Ранее армия обороны Израиля объявила, что устанавливает ежедневную паузу в боевых действиях в южной части Газы. Пауза будет действовать от КПП "Керем-Шалом" до шоссе Салах ад-Дин и далее на север.

До этого движение ХАМАС заявило, что позитивно отреагировало на последнее предложение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа, которое было озвучено американским лидером Джо Байденом.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. Поводом для этого послужил обстрел со стороны сектора Газа, в ходе которого по территории Израиля было выпущено большое число ракет. В качестве ответных действий силы ЦАХАЛ начали операцию "Железные мечи".