Kan: Нетаньяху распустил военный кабинет министров, созданный после атаки ХАМАС

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил министрам правительства, что распустил узкий кабинет военных действий, созданный после нападения радикалов палестинского движения ХАМАС на страну 7 октября 2023 года. Об этом пишет израильская корпорация телерадиовещания (Kan).

Изначально, напомнили журналисты, министр Бени Ганц заявил о выходе из чрезвычайного правительства Нетаньяху, так как кабмин не выполнил условий его ультиматума, не предоставив дальнейших планов по действиям в секторе Газа.

Следом за Ганцем из узкого кабинета военных действий вышел другой министр – Гади Айзенкот, так как тоже не был согласен с политикой премьера по ряду вопросов. Затем министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир потребовал включения своей кандидатуры в эту структуру, на что Нетаньяху объявил о роспуске кабинета.

"Военного кабинета больше нет", – цитирует Israel Hayom ответ премьера на запрос Бен-Гвира.

Kan отмечает, что премьер продолжит консультации с другими членами этого кабинета – министром обороны Йоавом Галантом и министром по стратегическим вопросам Роном Дермером.

Ранее армия обороны Израиля объявила, что устанавливает ежедневную паузу в боевых действиях в южной части Газы. Такое решение, по данным пресс-службы, было принято в рамках увеличения объемов гуманитарной помощи жителям анклава. Тактическая пауза вводится с 8 до 19 часов, добавляли в публикации.

До этого Совбез ООН утвердил проект резолюции США с планом прекращения огня в секторе Газа. Инициативу поддержали 14 стран, но Россия воздержалась. На первом этапе, который продлится 6 недель, необходимо полностью прекратить огонь, вывести войска Израиля из Газы и освободить некоторых заложников.

