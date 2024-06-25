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25 июня, 08:30

Безопасность

Новости регионов: российский фрегат отработал поиск подводных лодок в Атлантическом океане

Новости регионов: российский фрегат отработал поиск подводных лодок в Атлантическом океане

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Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" отработал поиск подводных лодок с применением вертолета. Плановые тренировки прошли в Атлантическом океане в 50 километрах от берега. Также экипаж провел воздушную разведку и на ходу смог пять раз посадить вертолет на фрегат.

Приморский край уходит под воду после сильных ливней. В регионе подтоплены 370 участков, уровень воды постоянно растет. В связи с этим региональный МЧС предупреждает об угрозе затопления. Кроме того, в регионе залило и дороги: от транспортного сообщения отрезаны 7 населенных пунктов. На севере Приморья введен режим ЧС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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