Подлодки Северного флота выполнили пуски ракет "Калибр" и "Гранит"

Фото: Министерство обороны РФ

Атомные подводные лодки (АПЛ) "Северодвинск" Северного флота (СФ) выпустили в рамках практической тренировки крылатые ракеты по цели в Баренцевом море. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"Ракетная стрельба осуществлялась по плану боевой подготовки сил СФ в рамках проведения контрольных мероприятий за зимний период обучения", – цитирует РИА Новости сообщение флота.

Мишень, которая представляла собой имитацию отряда десантных кораблей противника, была поражена ракетами "Калибр" и "Гранит" на расстоянии 170 километров.

Ранее Владимир Путин заявил, что работа по повышению морской мощи и укреплению Военно-морского флота (ВМФ) РФ будет продолжена. По его словам, в ближайшие годы "Севмаш" передаст для ВМФ три подводных ракетоносца "Борей-А". Также в процессе строительства находятся еще пять подлодок "Ясень-М", а работы на атомном крейсере "Архангельск" идут к завершению, уточнил он.

