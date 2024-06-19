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19 июня, 09:45

Происшествия

Новости мира: лесной пожар вспыхнул на берегах пролива Дарданеллы

Новости мира: лесной пожар вспыхнул на берегах пролива Дарданеллы

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Лесной пожар вспыхнул на берегах пролива Дарданеллы в Турции. Возгорание стало настолько сильным, что пришлось временно остановить движение в проливе со стороны Черного моря.

Тем временем в Австралии, где началась календарная зима, зафиксировано самое морозное утро в 2024 году, а в большинстве регионов – за последние 30 лет. Жители Сиднея делятся кадрами заснеженных гор, люди в срочном порядке стали покупать зимнюю одежду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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