Новости мира: лесной пожар вспыхнул на берегах пролива Дарданеллы

Лесной пожар вспыхнул на берегах пролива Дарданеллы в Турции. Возгорание стало настолько сильным, что пришлось временно остановить движение в проливе со стороны Черного моря.

Тем временем в Австралии, где началась календарная зима, зафиксировано самое морозное утро в 2024 году, а в большинстве регионов – за последние 30 лет. Жители Сиднея делятся кадрами заснеженных гор, люди в срочном порядке стали покупать зимнюю одежду.

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