Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Филиппин

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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло возле побережья Филиппин. Об этом со ссылкой на геологическую службу США сообщает ТАСС.

Уточняется, что эпицентр толчков находился в 179 километрах к юго-востоку от города Сарангани на острове Минданао. Здесь проживают около 498 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров.

На момент публикации информации о возможных жертвах землетрясения или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее толчки магнитудой 5,6 произошли возле побережья Индонезии. Эпицентр землетрясения находился в 175 километрах к западу от города Бенкулу на острове Суматра, в котором проживают около 309 тысяч человек.

До этого землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в районе города Они на севере Грузии. Подземные толчки могли ощутить жители Тбилиси.

