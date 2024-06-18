Участок БКЛ закроют с 22 июня

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18 июня, 17:30

Происшествия

Новости регионов: 12 магистральных проводов оборвались в Ульяновске из-за непогоды

Новости регионов: 12 магистральных проводов оборвались в Ульяновске из-за непогоды

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Сильный ливень и ураганный ветер накрыли Ульяновск. Из-за непогоды улицы города затопило, а порывы ветра были настолько сильными, что перевернули фуру. Из-за погодных условий оборвались 12 магистральных проводов. В городе ожидаются гроза и град.

В Сочи девушку затянуло в Черное море. Она прогуливалась вместе с молодым человеком у берега моря, когда шторм усилился и волны сбили их с ног. Девушку ищут с 16 июня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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