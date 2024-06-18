Новости мира: подросток погиб в результате схода селя в Киргизии

Массивные сели сошли в горных и предгорных районах Киргизии. Местные жители публикуют кадры с мест ЧП в социальных сетях. Известно, что в одном из сел погиб подросток, которого смыло грязевым потоком. Чтобы спасти жителей районов, находящихся в опасной зоне, эвакуировали 300 домов. Предупреждение о возможном сходе селей все еще сохраняется.

Тем временем во Флориде, США, сильные ливни привели к обвалу грунта на десятки метров. Огромная дыра, выглядящая, как воронка после катаклизма, образовалась на заднем дворе одной из жительниц города Вики-Вачи.

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