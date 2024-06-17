Новости регионов: последствия штормового ветра начали устранять в Энгельсе

В Энгельсе стали устранять последствия штормового ветра. Больше всего из-за стихии пострадали автомобилисты, которые начали размещать видео поврежденных машин в соцсетях.

Тем временем в якутском селе в середине июня выпал снег. Зима напомнила о себе в Анабарском районе Сахи. В МЧС заверили, что на жизнеобеспечении населения метель не отразилась. Спасатели рассказали, что в это время на севере республики часто происходят температурные перепады. Резкое похолодание на следующий день может смениться 30-градусной жарой.

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