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17 июня, 11:30

Происшествия

Новости регионов: последствия штормового ветра начали устранять в Энгельсе

Новости регионов: последствия штормового ветра начали устранять в Энгельсе

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В Энгельсе стали устранять последствия штормового ветра. Больше всего из-за стихии пострадали автомобилисты, которые начали размещать видео поврежденных машин в соцсетях.

Тем временем в якутском селе в середине июня выпал снег. Зима напомнила о себе в Анабарском районе Сахи. В МЧС заверили, что на жизнеобеспечении населения метель не отразилась. Спасатели рассказали, что в это время на севере республики часто происходят температурные перепады. Резкое похолодание на следующий день может смениться 30-градусной жарой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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