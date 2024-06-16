Участок БКЛ закроют с 22 июня

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16 июня, 09:15

Происшествия

Новости регионов: массовое ДТП произошло на трассе под Ростовом-на-Дону

Новости регионов: массовое ДТП произошло на трассе под Ростовом-на-Дону

Новости часа: в Москве приостановили оборот продукции двух производителей консервов

Более 10 человек отравились за сутки готовыми консервами в Москве

Новости регионов: СК в Саратове начал проверку по факту взрыва в газопроводе

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Роспотребнадзор начал расследование из-за подозрения на ботулизм у нескольких москвичей

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Пять автомобилей столкнулись на МКАД

Пять человек погибли при обрушении подъезда в Шебекине

Новости регионов: маршрутка провалилась в дыру в асфальте в Волгограде

Массовая авария произошла на трассе М-4 "Дон" под Ростовом. Тягач вылетел на встречку и столкнулся с пассажирским автобусом, а после – с Камазом. От удара грузовик опрокинулся на бок, а переднюю часть автобуса снесло.

В Ульяновской области огонь охватил двухэтажный жилой дом. Пожар площадью 750 квадратных метров тушили 10 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Неудачный маневр стал причиной массового ДТП на кольцевой автодороге Санкт-Петербурга. Момент столкновения снял видеорегистратор виновника аварии. Водитель пытается резко перестроиться, но его заносит на левую полосу, в результате чего он цепляет еще две машины.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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