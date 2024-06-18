Движение транспорта ограничили на СВХ в Москве из-за столкновения 17 машин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На участке Северо-Восточной хорды (СВХ) в районе дома 16А по улице Дмитриевского временно ограничено движение транспорта из-за столкновения 17 автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным Госавтоинспекции, водитель "МАН" столкнулся с 16 транспортными средствами. Из-за аварии движение на участке осуществляется по одной из трех полос.

"Предварительно автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

До этого водитель автомобиля Nissan насмерть сбил пешехода на внутренней стороне Садового кольца в Москве. Пешеход переходил дорогу в неустановленном для этого месте. Мужчина скончался от полученных травм на месте.

