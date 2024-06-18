СК возбудил еще одно дело после ДТП с погибшими в Рязанской области

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Рязанской области"

Следственный комитет Росси (СКР) возбудил еще одно дело после ДТП с погибшими в Рязанской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Следственными органами СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту оказания транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, повлекших по неосторожности смерть 8 лиц (часть 3 статья 238 УК РФ)", – говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела следователи продолжают осматривать место ДТП, допрашивают свидетелей, а также решают вопрос о назначении судебно-медицинских экспертиз.

Четыре автомобиля столкнулись на трассе М5 "Урал" в Шиловском районе Рязанской области утром 18 июня. В результате погибли 8 человек, еще 13 пострадали. Среди получивших травмы также числятся трое несовершеннолетних.

После этого СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД или правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек". По версии рязанского управления ГИБДД, причиной аварии стал выезд автобуса "Газель" на встречную полосу движения.

