Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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27 июня, 19:45

Происшествия

Новости регионов: 11 человек находятся в больницах после крушения поезда в Коми

Новости регионов: 11 человек находятся в больницах после крушения поезда в Коми

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Одиннадцать человек, пострадавших при сходе поезда в Коми, находятся в больницах, среди них двое детей. Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. В результате крушения пассажирского поезда Воркута–Новороссийск три человека погибли и десятки получили травмы. По предварительным данным, причиной аварии стало размытое из-за дождей железнодорожное полотно. Возбуждено уголовное дело.

В Приморье в еще одном районе ввели режим ЧС из-за паводка. Ранее его уже вводили в Дальнереченском районе, где вода дошла до многоквартирных зданий, также подтопило свыше 150 частных домов и почти 400 участков. Из-за паводков девять населенных пунктов остались без транспортного сообщения. Спасатели организовывают лодочные переправы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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