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27 июня, 15:58

Происшествия

Производитель "Иволги" проверит все поезда после ЧП в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "112"

Трансмашхолдинг (ТМХ), производящий "Иволгу", запланировал провести инспекцию всех поездов после инцидента с расцепкой вагонов на МЦД-3, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фирмы.

"Причины произошедшего устанавливаем", – уточнили там.

Представителями компании, по информации пресс-службы, была оперативно создана экспертная группа, куда вошли сотрудники завода-изготовителя, инжиниринговой компании и поставщика сцепного устройства.

Саморасцеп между вагонами произошел в 13:33 при отправлении поезда с платформы Кратово. В результате никто из пассажиров не пострадал, однако поезда в сторону столицы стали курсировать по соседним путям с увеличенными интервалами.

Неисправный электропоезд убрали с путей в 15:43, поэтому движение было восстановлено. Сейчас специалистами принимаются все необходимые меры для стабилизации графика.

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