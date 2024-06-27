Юрист Георгиева назвала нарушения, за которые могут оштрафовать на детской площадке

Фото: 77.мвд.рф

Получить крупный штраф или даже арест можно за несколько нарушений на детской площадке. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

Ранее на одной из столичных площадок произошел громкий скандал. Девушка заметила двух полураздетых мужчин, которые там загорали, и сделала им замечание. Однако один из них, Сергей Мартов, стал нецензурно выражаться, а потом ударил ее и скрылся. Полицейские нашли мужчину, составили протокол за мелкое хулиганство, а сам задержанный принес девушке извинения. Позднее Чертановский районный суд арестовал Мартова и его товарища на 15 и 10 суток соответственно за то, что они загорали на детской площадке раздетыми.

Помимо непристойного вида, ответственность по статье "Мелкое хулиганство" наступает и за нецензурную брань на площадке.



Алла Георгиева юрист Штраф в этом случае составит от 500 до 1 000 рублей. Либо виновного могут арестовать на срок до 15 суток.

Помимо прочего, в подобных местах также запрещено курить и употреблять алкоголь.

"За курение придется заплатить от 2 000 до 3 000 рублей, а за распитие – от 500 до 1 500 рублей", – предупредила она.

Наказать могут и за появление на детской площадке с собакой без поводка и намордника: после этого хозяевам животных придется оплатить штраф от 2 000 до 3 000.

Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, Георгиева посоветовала фиксировать произошедшее на фото и видео и обращаться в полицию. Доказательством также будут служить и свидетельские показания, отметила Георгиева.

Ранее юрист Анастасия Билялова предупредила москвичей, что за мойку машины во дворе придется заплатить штраф от одной до трех тысяч рублей. Исключение составляют случаи, когда владелец решил просто протереть фары, номерные знаки или стекла салфеткой или влажной тряпкой.