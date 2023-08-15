Юрист предупредила об ответственности за кражу растений с городских клумб

Ближе к осени в столице можно наблюдать случаи, когда некоторые горожане выкапывают цветы с городских клумб. Они считают, что если бутоны отцвели, то растение можно забрать себе домой. Однако эксперты предупреждают, что это нарушение закона. Разбираемся вместе с юристом, какое наказание может грозить за такие действия.



Набеги на клумбы

В районе Чертаново очевидцы заметили двух женщин, решивших присвоить себе растительность с городских клумб. Видео с ними распространилось в соцсетях 13 августа и вызвало активное обсуждение среди пользователей. На кадрах запечатлено, как героини ролика выкапывают цветы с корнями, затем кладут их в пакеты и уносят с собой.

Пользователь Настасья Иванова написала: "Если с разрешения, то норм. Если воруют, то позор и административка. Мы покупаем цветы, не так-то и дорого, чтобы любоваться на даче своими, а в городе – общественными". В свою очередь, юзер Алексей Головачев считает, что "по-хорошему разок бы оштрафовали, и уже не так повадно было бы".





Татьяна Иванова пользователь Сети Стоимость рассады копеечная, а если уж совсем никак – сажай сама семенами, к тому же дачники делятся друг с другом рассадой, саженцами.

Другие подчеркнули, что уже не первый раз видят подобное поведение в городе. "Сделал я как-то замечание бабушкам <...> В ответ послали матом. Но как только я сказал, что полиции, наверное, это будет интересно, сразу собрались и ушли", – рассказал пользователь Алексей Перевезенцев.

Похожая ситуация недавно произошла в подмосковной Балашихе. В группе города в соцсети "ВКонтакте" 11 августа было опубликовано видео с улицы Парковой, на котором молодая женщина и пенсионерка выкапывают цветы с городской клумбы поздно вечером. По словам свидетельницы, заснявшей происходящее, это был их второй подход к цветнику.

"Я сняла видео и ушла, но женщина догнала меня <...> и захотела поговорить. "Что вам надо? Чего вы добиваетесь? У мамы просто нет желтой эхинацеи, она специально выбирала корешок поменьше. Мы же не рвали цветы. Мама сама цветами торгует", – передала разговор автор видео.

Пользователи негативно отнеслись к подобному оправданию. "Это же воровство, и они прекрасно это понимали, не зря ждали вечера, чтобы никого не было и никто их не видел в темноте", – написала Галина Найди.



Вплоть до уголовного наказания

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Обустроенные коммунальщиками клумбы являются собственностью города. Если человек присвоил себе оттуда растение, значит, он похитил чужое имущество, рассказала Москве 24 юрист Алла Георгиева. За такие действия грозит административный штраф, а в некоторых случаях – и уголовная ответственность, предупредила она.

"Другое дело, если городская служба по благоустройству по просьбе гражданина передаст ему некоторое количество растений. Это не будет считаться нарушением", – уточнила эксперт.

Если такого разрешения получено не было, человека могут привлечь к административной ответственности по статье "Мелкое хищение". За это полагается штраф в размере до пятикратной стоимости украденного имущества, но не менее тысячи рублей, арест до 15 суток или обязательные работы на срок до пятидесяти часов.





Алла Георгиева юрист Если в течение года человек еще раз совершит аналогичную кражу, то его ждет уже уголовное наказание по статье "Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкция за это – штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 180 часов или исправительные работы до полугода.

Уголовное наказание также настигнет, если гражданин выкопал растение с целью дальнейшей продажи. За это он будет отвечать по статье "Кража", продолжает юрист. По ней человеку грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей, обязательные работы до трехсот шестидесяти часов или исправительные работы до года.

Если выкопать растение на особо охраняемых природных территориях, то за это полагается административное наказание. Человек рискует получить штраф от трех до четырех тысяч рублей с конфискацией использованных им орудий и продукции незаконного природопользования или без таковой, заключила юрист.

