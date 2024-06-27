27 июня, 15:58Происшествия
Двое загоравших на детской площадке москвичей получили по 15 и 10 суток ареста
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Чертановский районный суд арестовал москвичей Сергея Мартова и Дмитрия Федосова на 15 и 10 суток соответственно за то, что они загорали на детской площадке в раздетом виде.
Мужчинам вменили мелкое хулиганство и назначили административное наказание.
Инцидент произошел на игровой площадке во дворе дома на Криворожской улице. Девушка заметила двух полураздетых мужчин, которые загорали в одних трусах.
Она сделала им замечание, однако один из них стал нецензурно выражаться, а потом ударил ее. Позднее полицейские нашли 39-летнего местного жителя и его знакомого и составили протокол за мелкое хулиганство.
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