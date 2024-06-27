Загоравший на детской площадке в Москве мужчина объяснил выбор места

Фото: Москва 24

Мужчина, который загорал на детской площадке и ударил девушку за замечание в свой адрес, рассказал, почему для принятия солнечных ванн выбрал именно это место.

"В траве там муравьи ползают, а на детской площадке резиновое покрытие, удобно лежать, в спину ничего не упирается", – пояснил он в беседе с Москвой 24.

Он также признал свою вину в нападении на девушку. По его словам, у него был очень негативный период в жизни, из-за чего он сорвался на нее и повел себя "очень неадекватно".

"Я приношу ей и ее семье извинения, мне очень жаль, что я себя так повел", – заявил он и подчеркнул, что хочет компенсировать девушке нанесенный моральный вред.

Инцидент произошел на игровой площадке во дворе дома на Криворожской улице. Девушка заметила двух полураздетых мужчин, которые там загорали. Она сделала им замечание, однако один из них стал нецензурно выражаться, а потом ударил ее. Позднее полицейские нашли мужчину и составили протокол за мелкое хулиганство.

