Движение по внешней стороне ТТК затруднено из-за пожара

Движение по внешней стороне Третьего Транспортного кольца (ТТК) затруднено из-за сильного пожара, там загорелся автокран. В Дептрансе уточняют, что ЧП произошло на улице Новая Башиловка в районе дома 3, рядом со съездом на Дмитровское шоссе.

На данный момент специалисты ликвидировали открытое горение. По предварительным данным, автокран загорелся из-за технической неисправности. На данный момент информации о пострадавших не поступала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.