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09 июня, 22:15

Происшествия

Движение по внешней стороне ТТК затруднено из-за пожара

Движение по внешней стороне ТТК затруднено из-за пожара

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Движение по внешней стороне Третьего Транспортного кольца (ТТК) затруднено из-за сильного пожара, там загорелся автокран. В Дептрансе уточняют, что ЧП произошло на улице Новая Башиловка в районе дома 3, рядом со съездом на Дмитровское шоссе.

На данный момент специалисты ликвидировали открытое горение. По предварительным данным, автокран загорелся из-за технической неисправности. На данный момент информации о пострадавших не поступала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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