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08 июня, 20:30

Происшествия

Транспортная прокуратура начала проверку из-за аварийной посадки легкомоторного самолета

Транспортная прокуратура начала проверку из-за аварийной посадки легкомоторного самолета

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Подмосковье

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Транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки легкомоторного самолета в районе подмосковного Лыткарино. Обстоятельства случившегося выясняет и Следственный комитет России.

Судно совершило экстренную посадку прямо на оживленной трассе, после чего съехало на обочину. В этот момент на борту самолета находились 3 человека. Ни один из них не пострадал, также не было зафиксировано разрушений на земле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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