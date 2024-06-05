В Москве усилен контроль пожарной безопасности на природных и озелененных территориях

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Контроль пожарной безопасности усилили на столичных природных и озелененных территориях из-за наступления пожароопасного периода. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

По его словам, в Москве приняли дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. Специалисты столичного гарнизона проводят усиленное патрулирование для выявления случаев несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования открытого огня и мангалов в непредназначенных для этого местах.

Как отметил заммэра, в ТиНАО реализовали комплекс превентивных мероприятий. Там обустроили противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений и выполнили опашку вдоль населенных пунктов.

"Заранее обследовали места забора воды для авиационной техники, организовали противопожарное водоснабжение в маловодных районах, в том числе оборудовали подъезды к водоемам и обустроили пирсы, подготовили вертолетные площадки", – сказал Бирюков.

Он добавил, что особое внимание специалисты обращают на профилактические работы с горожанами, посетителями природных территорий, им раздают памятки о пожарной безопасности.

Ранее столичный главк МЧС РФ призвал не разводить огонь из-за высокой пожароопасности. По данным ведомства, пожароопасность четвертого класса сохранится в Москве в среду, 5 июня.

В свою очередь, столичный комплекс городского хозяйства сообщил, что в Москве 5 июня прогнозируется сильная жара. Днем температура воздуха прогреется до 29 градусов тепла. В связи с этим москвичам посоветовали быть осторожнее и избегать долгого нахождения на улице.

