Москвичей предупредили о 29-градусной жаре 5 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве 5 июня прогнозируется сильная жара. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Как заявляют синоптики, днем температура воздуха прогреется в столичном регионе до 29 градусов тепла. В связи с этим в комплексе городского хозяйства посоветовали москвичам быть осторожнее и избегать долгого нахождения на улице.

"Следуйте нашим советам, чтобы комфортно чувствовать себя в знойную погоду", – подытожили в пресс-службе.

Ранее в столичном управлении МЧС РФ предупредили о пожароопасности четвертого класса 5 июня. В связи с этим ведомство порекомендовало соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал теплое лето в Москве, но без экстремальной жары. Он рассказал, что июнь в столице будет на два градуса теплее нормы, июль – около нормы, август – на один градус выше средних показателей. Нормой для столицы считаются 10–15 градусов ночью и 20–25 градусов – днем. По словам синоптика, это идеальный климат для россиян.

