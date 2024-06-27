Режим ЧС введен в Коми после схода вагонов поезда

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Режим ЧС был введен в Коми после схода вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск. Об этом со ссылкой на указ главы республики Владимира Уйбы сообщает ТАСС.

На территории Республики Коми для органов управления и сил Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций был введен режим ЧС регионального характера до особого распоряжения. Министерствам и комитетам даны необходимые рекомендации.

Уйба также сообщил, что за пассажирами, находящимся в 511 поезде, выехал специализированный поезд из Воркуты.

Девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1-Угольный в Коми в 18:12 по московскому времени. В результате инцидента пострадали 46 человек.

В общей сложности в составе поезда было 14 вагонов, в которых в момент происшествия находились 232 пассажира. Предварительной причиной происшествия был назван подмыв полотна в результате обильных осадков.