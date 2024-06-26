После схода поезда с рельсов в Коми пострадали 46 человек

Фото: МЧС России

В результате схода с рельсов вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Коми пострадали 46 человек, сообщает компания РЖД в своем телеграм-канале.

Четверых пострадавших с тяжелыми травмами доставили в Инту на восстановительном поезде. Среди них – один ребенок. При этом министр здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил ТАСС, что в тяжелом состоянии находятся семь человек.

В пресс-службе главы республики Коми, в свою очередь, рассказали, что все 195 пассажиров сошедшего с рельсов поезда эвакуировали в Инту на пяти уцелевших вагонах. Глава республики Коми Владимир Уйба пояснил, что такое решение приняли, так как место происшествия находится в лесотундре и до него невозможно добраться ни на какой технике, только поездом.

Девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1-Угольный в Коми в 18:12 по московскому времени. Это случилось спустя несколько минут после того, как поезд отъехал от станции Инта.

В общей сложности в составе поезда было 14 вагонов. Предварительной причиной происшествия является подмыв полотна в результате обильных осадков.

К месту происшествия направили два восстановительных поезда. Туда же выехали четыре бригады скорой медицинской помощи, однако они не смогли добраться до точки назначения из-за отсутствия дороги. В связи с этим из Усинска, Сыктывкара и Ухты на место аварии вызвали вертолеты.

Из-за происшествия движение поездов было приостановлено. По факту схода вагонов возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

