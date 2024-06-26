Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов поезда в Коми

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Следователи возбудили уголовное дело по факту схода вагонов поезда в Коми, сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, погибших нет. Информация о пострадавших уточняется.

На место происшествия выехали руководство отдела по расследованию особо важных дел, следователи и следователи-криминалисты для проведения комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Виновным грозит два года колонии по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

Девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1-Угольный в Коми в 18:12 по московскому времени 26 июня. В администрации Инты в соцсети "ВКонтакте" уточнили, что происшествие случилось через несколько минут после того, как поезд отъехал от станции Инта.

К месту происшествия направлены оперативные службы. Принимаются меры по оказанию помощи пассажирам. Движение поездов приостановлено.

