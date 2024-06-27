Пострадавшая при сходе поезда в Коми девочка доставлена в реанимацию Сыктывкара

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Пострадавшая после схода поезда в Коми девочка в крайне тяжелом состоянии доставлена в реанимацию Сыктывкара, сообщили в телеграм-канале Минздрава Республики.

По данным министерства на 10:30, на госпитализации остаются 8 пострадавших. Двое ранее госпитализированных от дальнейшего стационарного лечения отказались.

В стационаре Интинской больницы остаются три человека, два переведены в Воркутинскую больницу, еще два пострадавших доставлены в Коми республиканскую клиническую больницу. Все пациенты находятся в профильных отделениях стационаров региона.

Инцидент произошел вечером 26 июня на перегоне Инта-1 – Угольный, когда 9 из 14 вагонов поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов. По предварительным данным, причиной стал подмыв железнодорожного полотна из-за обильных осадков.

В результате ЧП погибли 2 человека, еще 46 пострадали. По факту случившегося заведено уголовное дело.

Позже движение поездов восстановили по одному пути, а остальных пассажиров сошедшего с рельсов поезда отправили в пункты назначения на другом составе.