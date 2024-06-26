Минздрав направил вертолеты с врачами для помощи пострадавшим при сходе вагонов в Коми

Фото: vk.com/Минздрав Республики Коми

Вертолеты с медицинскими бригадами, которые окажут помощь врачам, уже работающим на месте схода с рельсов поезда в Республике Коми, будут направлены в город Инту, рассказал помощник главы российского Минздрава Алексей Кузнецов.

Он также обратил внимание, что в случае возникновения необходимости вертолеты смогут эвакуировать пострадавших в другие стационары республики.

"Будут организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров", – цитирует представителя ведомства ТАСС.

Девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1-Угольный в Коми в 18:12 по московскому времени. В результате инцидента пострадали 46 человек.

Это произошло через несколько минут после того, как поезд отъехал от станции Инта. В составе данного поезда было 14 вагонов. Специалисты назвали предварительной причиной железнодорожной аварии подмыв полотна, к которому привели обильные осадки.

К месту происшествия выехали два восстановительных поезда. Также туда направились четыре бригады скорой медицинской помощи, которые не смогли добраться до точки назначения в связи с бездорожьем. После этого из Усинска, Сыктывкара и Ухты на место аварии вылетели вертолеты с медиками.

Происшествие привело к остановке движения поездов. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".