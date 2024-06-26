Трое пострадавших при сходе поезда в Коми находятся в тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Власти Воркуты сообщили о порядка 20 пострадавших в результате схода с рельсов поезда в Коми. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Владимир Уйба в своем телеграм-канале.

При этом он уточнил, что в поезде в момент происшествия находились 215 человек, в то время как РЖД сообщали о 232 пассажирах в 14 вагонах.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что около 70 человек пострадали при сходе с рельсов нескольких вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск. В настоящее время степень тяжести ранений устанавливается.

Девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1-Угольный в Коми в 18:12 по московскому времени. Это случилось спустя несколько минут после того, как поезд отъехал от станции Инта.

Предварительной причиной происшествия является подмыв полотна в результате обильных осадков.

К месту происшествия направили два восстановительных поезда. Туда же выехали четыре бригады скорой медицинской помощи, однако они не смогли добраться до точки назначения из-за отсутствия дороги. В связи с этим из Усинска, Сыктывкара и Ухты на место аварии вылетят вертолеты.

Из-за происшествия движение поездов было приостановлено. По факту схода вагонов возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

