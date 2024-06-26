ТАСС: около 70 человек пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда в Коми

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Около 70 человек пострадали при сходе с рельсов нескольких вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Коми, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В настоящее время степень тяжести ранений устанавливается.

Девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1-Угольный в Коми в 18:12 по московскому времени. Это случилось спустя несколько минут после того, как поезд отъехал от станции Инта.

В общей сложности в составе поезда было 14 вагонов, в которых в момент схода с рельсов находились 232 пассажира. Предварительной причиной происшествия является подмыв полотна в результате обильных осадков.

К месту происшествия направили два восстановительных поезда. Туда же выехали четыре бригады скорой медицинской помощи, однако они не смогли добраться до точки назначения из-за отсутствия дороги. В связи с этим из Усинска, Сыктывкара и Ухты на место аварии вылетят вертолеты.

Из-за происшествия движение поездов было приостановлено. По факту схода вагонов возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

