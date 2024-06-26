Губернатор Коми Уйба: пассажиров сошедшего с рельсов поезда эвакуируют в Инту

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Пассажиров сошедшего с рельсов в Коми поезда будут эвакуировать в Инту железнодорожным транспортом, рассказал ТАСС губернатор республики Владимир Уйба.

Он также отметил, что эвакуация возможна только с использованием железнодорожного транспорта, поскольку место происшествия находится в тайге, а вокруг него – болота.

Администрация Инты сообщила в своем телеграм-канале, что в городе были организованы два пункта временного размещения для пассажиров сошедшего с рельсов поезда. Один из них был создан в гостинице "Северянка", другой – на базе школы № 5. Власти города отметили, что туда доставили сухпайки и постельные принадлежности.

В свою очередь, власти Воркуты заявили, что пассажиров из уцелевших вагонов данного поезда пересадят в другой состав. Представители властей уточнили, что в этих целях формируется состав из 10 вагонов. При этом в мэрии города подчеркнули, что в сошедшем с рельсов пассажирском поезде не было организованных групп детей, уезжавших на каникулы.

"Информация по воркутинцам, которые ехали в поезде, будет аккумулироваться в муниципальном штабе по мере поступления. Организованных групп детей, которых могли отправить на каникулы, в поезде не было", – уточняется в публикации, которая появилась на странице администрации Воркуты в соцсети "ВКонтакте".

Девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1-Угольный в Коми в 18:12 по московскому времени. Это произошло через несколько минут после того, как поезд отъехал от станции Инта.

Власти Воркуты заявили, что в результате аварии пострадали около 20 человек. При этом состояние 10 из них оценивается как тяжелое.

В общей сложности в составе поезда было 14 вагонов, в которых в момент происшествия находились 232 пассажира. Предварительной причиной происшествия был назван подмыв полотна в результате обильных осадков.

К месту железнодорожной аварии были направлены два восстановительных поезда. Туда же направились четыре бригады скорой медицинской помощи, но не сумели добраться до точки назначения в связи с бездорожьем. По этой причине из Усинска, Сыктывкара и Ухты на место происшествия вылетят вертолеты.

В связи со случившимся движение поездов было приостановлено. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".