Около 10 человек находятся в тяжелом состоянии после схода поезда с рельсов в Коми

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Около 10 человек находятся в тяжелом состоянии после схода с рельсов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Коми, сообщается в телеграм-канале мэрии Воркуты.

"Ждем списки пострадавших в аварии. Тяжелых около 10 человек", – говорится в сообщении.

Ранее власти сообщили о порядка 20 пострадавших, а СМИ – о 70.

Девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1-Угольный в Коми в 18:12 по московскому времени. Это случилось спустя несколько минут после того, как поезд отъехал от станции Инта.

В общей сложности в составе поезда было 14 вагонов, в которых в момент схода с рельсов находились 232 пассажира. Предварительной причиной происшествия является подмыв полотна в результате обильных осадков.

К месту происшествия направили два восстановительных поезда. Туда же выехали четыре бригады скорой медицинской помощи, однако они не смогли добраться до точки назначения из-за отсутствия дороги. В связи с этим из Усинска, Сыктывкара и Ухты на место аварии вылетят вертолеты.

Из-за происшествия движение поездов было приостановлено. По факту схода вагонов возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

