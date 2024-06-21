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Новости

21 июня, 18:00

Происшествия

Новости мира: пожар произошел на черногорской магистральной линии электропередачи

Новости мира: пожар произошел на черногорской магистральной линии электропередачи

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Черногория, Хорватия и Босния и Герцеговина остались без электричества. Причиной стал пожар на черногорской магистральной линии электропередачи. Проблемы также наблюдаются в Греции и Албании – это происходит на фоне 40-градусной жары и пылевой бури из Сахары. В Хорватии полиция переходит на ручное регулирование дорожного движения, так как из-за обесточенных светофоров на дорогах случился коллапс.

Во Франции из-за тропических ливней вода затапливает один регион за другим. С гор потоки идут ниже, смывая инфраструктуру поселков, которые находятся на пути. Так, в одной из коммун вода унесла легковой автомобиль

Тем временем торнадо продолжает двигаться по США. Новые воронки обнаружили в южной и восточной частях Вайоминга. В начале июня воронку на 500 метров зафиксировали недалеко от города Ларама. Скорость ветра внутри нее достигла 240 километров в час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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