"Безопасный город": почти 50 пожаров в подмосковных лесах потушили с начала года

Почти 50 пожаров в подмосковных лесах потушили с начала года, при этом серьезных последствий, в том числе для дачников, удалось избежать. Сотрудники комитета лесного хозяйства выявляют очаги возгорания и нарушителей-поджигателей по сигналам сотовой связи, по камерам наблюдения, во время пешего патрулирования, из космоса и с борта самолета.

В прошлом году в Московской области они зафиксировали 181 лесной пожар, 40% которых были обнаружены с помощью камер наблюдения. Подробнее – в программе "Безопасный город".