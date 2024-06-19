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19 июня, 21:35

Безопасность

"Безопасный город": почти 50 пожаров в подмосковных лесах потушили с начала года

"Безопасный город": почти 50 пожаров в подмосковных лесах потушили с начала года

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Почти 50 пожаров в подмосковных лесах потушили с начала года, при этом серьезных последствий, в том числе для дачников, удалось избежать. Сотрудники комитета лесного хозяйства выявляют очаги возгорания и нарушителей-поджигателей по сигналам сотовой связи, по камерам наблюдения, во время пешего патрулирования, из космоса и с борта самолета.

В прошлом году в Московской области они зафиксировали 181 лесной пожар, 40% которых были обнаружены с помощью камер наблюдения. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
безопасностьвидеоАлександр Астахов
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