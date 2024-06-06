Новости регионов: трамваи столкнулись в Кемерове

При столкновении трамваев на Кузнецком мосту в Кемерове один человек погиб, пострадали 108, в том числе пятеро детей. По данным на 11:00 6 июня, в больницах остаются 20 человек, двое – в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве России.

Сезон лесных пожаров пришел в Якутию. Там горит более 50 тысяч гектаров – в южных и юго-восточных районах региона. На месте работает группа специалистов ФБУ "Авиалесоохрана". Она будет прокладывать минерализованную полосу с применением детонирующего шнура – это должно остановить огонь.

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